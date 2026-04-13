巨人の田中将大投手（３７）が１３日、ジャイアンツ球場で調整。自身初の「伝統の一戦」に胸を躍らせた。阪神との３連戦（甲子園）に先発予定で、この日はキャッチボールやダッシュなどで汗を流した。巨人への移籍１年目となった昨季は阪神戦での登板はなく、今年３月８日のオープン戦（甲子園）では３回１安打無失点だった。田中将は「オープン戦と公式戦でやるのはまた違うと思う」と前置きをし、「伝統の一戦といわれるカ