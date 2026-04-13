バスケットボール男子でパリ五輪代表の渡辺雄太（千葉）に対し、祝福の声が相次いでいる。元フジテレビアナウンサーの久慈暁子と２０２２年５月に結婚を発表。２６年１月に久慈の妊娠を明かしていた中で、１３日に渡辺が自身のインスタグラムを更新し、第一子の誕生を報告した。第一子の小さな手の写真とともに「Ｔｈｅｂｅｓｔｄａｙｉｎｍｙｌｉｆｅ（最も人生すばらしい日）」とつづった。この投稿には多くのア