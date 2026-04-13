中島健人、SNS大バズリ曲「最初はキュン！」フルサイズ披露へ 『CDTVライブ！ライブ！』出演【出演者一覧】
歌手で俳優の中島健人が、20日午後7時から生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』に出演する。今回中島は、ダンスも楽曲もかわいすぎるとSNSで大バズリ中の「最初はキュン！」をフルサイズでパフォーマンスする。
【写真】まるで魔法のような美しい中島健人のライブ
アイドルとしての真骨頂である“王道”をセルフプロデュースで体現した、胸キュン必至のキュートな楽曲となっている。そのほかAdo、アイナ・ジ・エンド、DA PUMP、timelesz、櫻坂46、IN、&TEAM、TWS、Little Glee Monsterも出演する。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド「ルミナス ? Luminous」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
&TEAM「We on Fire」
櫻坂46「The growing up train」
timelesz「GOOD TOGETHER」「４分間だけ時間をください」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
TWS「OVERDRIVE」
【写真】まるで魔法のような美しい中島健人のライブ
アイドルとしての真骨頂である“王道”をセルフプロデュースで体現した、胸キュン必至のキュートな楽曲となっている。そのほかAdo、アイナ・ジ・エンド、DA PUMP、timelesz、櫻坂46、IN、&TEAM、TWS、Little Glee Monsterも出演する。
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド「ルミナス ? Luminous」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
&TEAM「We on Fire」
櫻坂46「The growing up train」
timelesz「GOOD TOGETHER」「４分間だけ時間をください」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
TWS「OVERDRIVE」