春の高校野球三重県大会の1回戦、津球場公園内野球場では鈴鹿が7回コールドで2025年夏の優勝校・津田学園に勝って、2回戦進出です。松阪市のドリームオーシャンスタジアム、第1試合は四日市南が津東に10回タイブレークで競り勝ち、第2試合は木本・紀南・熊野青藍の連合チームが8回コールドで四日市工業に勝利しました。伊勢市のダイムスタジアム伊勢では、高田が7回コールドで伊勢工業を破り2回戦に駒を進めました。