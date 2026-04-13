13日午前8時54分ごろ、新潟県、富山県、石川県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、新潟県の糸魚川市と妙高市、それに上越市、富山県の富山市と射水市、石川県の七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市