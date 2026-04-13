新潟県、富山県、石川県で最大震度2の地震 新潟県・糸魚川市、妙高市、上越市、富山県・富山市、射水市
13日午前8時54分ごろ、新潟県、富山県、石川県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、新潟県の糸魚川市と妙高市、それに上越市、富山県の富山市と射水市、石川県の七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、それに能登町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□新潟県
糸魚川市 妙高市 上越市
□富山県
富山市 射水市
□石川県
七尾市 輪島市 珠洲市
羽咋市 志賀町 能登町
■震度1
□新潟県
長岡市 柏崎市 小千谷市
十日町市 魚沼市 出雲崎町
刈羽村 新潟東区 新潟西区
新潟西蒲区 佐渡市
□富山県
魚津市 滑川市 黒部市
舟橋村 上市町 立山町
富山朝日町 高岡市 氷見市
小矢部市 南砺市
□石川県
宝達志水町 中能登町 穴水町
金沢市 小松市 かほく市
能美市 津幡町
□福島県
只見町
□福井県
あわら市 福井坂井市
□長野県
長野市 中野市 飯山市
信濃町 小川村 飯綱町
栄村
□岐阜県
高山市 飛騨市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。