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13日午前8時54分ごろ、新潟県、富山県、石川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、新潟県の糸魚川市と妙高市、それに上越市、富山県の富山市と射水市、石川県の七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、それに能登町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□新潟県
糸魚川市　妙高市　上越市

□富山県
富山市　射水市

□石川県
七尾市　輪島市　珠洲市
羽咋市　志賀町　能登町

■震度1
□新潟県
長岡市　柏崎市　小千谷市
十日町市　魚沼市　出雲崎町
刈羽村　新潟東区　新潟西区
新潟西蒲区　佐渡市

□富山県
魚津市　滑川市　黒部市
舟橋村　上市町　立山町
富山朝日町　高岡市　氷見市
小矢部市　南砺市

□石川県
宝達志水町　中能登町　穴水町
金沢市　小松市　かほく市
能美市　津幡町

□福島県
只見町

□福井県
あわら市　福井坂井市

□長野県
長野市　中野市　飯山市
信濃町　小川村　飯綱町
栄村

□岐阜県
高山市　飛騨市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。