13日午前8時54分ごろ、新潟県、富山県、石川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、新潟県の糸魚川市と妙高市、それに上越市、富山県の富山市と射水市、石川県の七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、それに能登町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□新潟県

糸魚川市 妙高市 上越市



□富山県

富山市 射水市



□石川県

七尾市 輪島市 珠洲市

羽咋市 志賀町 能登町

■震度1

□新潟県

長岡市 柏崎市 小千谷市

十日町市 魚沼市 出雲崎町

刈羽村 新潟東区 新潟西区

新潟西蒲区 佐渡市



□富山県

魚津市 滑川市 黒部市

舟橋村 上市町 立山町

富山朝日町 高岡市 氷見市

小矢部市 南砺市



□石川県

宝達志水町 中能登町 穴水町

金沢市 小松市 かほく市

能美市 津幡町



□福島県

只見町



□福井県

あわら市 福井坂井市



□長野県

長野市 中野市 飯山市

信濃町 小川村 飯綱町

栄村



□岐阜県

高山市 飛騨市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。