◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）阪神・好投手相手に後手には回れない。5回2死一、二塁。中野が初球攻撃で先制点となる決勝打を放った。高橋宏の甘い140キロカットボール。きれいに芯で捉えた打球は中堅左への適時二塁打になり、0―0の均衡が破れた。「（3回の）2打席目もチャンスで回ってきて、積極的にいけなかった部分があったので、あの打席は割り切った。甘いボールが来たら最初からいこうと