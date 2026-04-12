【その他の画像・動画等を元記事で観る】 グローバルで活躍中のグループaespaが、初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』を、4月11日・12日に京セラドーム大阪でスタートさせた。 ■2日間で7万6000人を動員 昨年のアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』をソールド