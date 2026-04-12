最新鋭のラファール開発はフランス単独に「ラファール」戦闘機の次世代型「ラファールF5（以下：F5）」の開発費用をフランスが単独で負担する方針であることが、4月初旬のフランスメディア報道で明らかになりました。【未来の戦闘機！】これが、無人機と連携する次世代機「ラファールF5」です(画像）F5の開発計画は当初、アラブ首長国連邦（UAE）からの資金提供を想定しており、UAE側から最大35億ユーロ（約6475億円）の拠出が見