大分県で行方不明になっていた10代後半の女性をめぐる事件で、警察は12日、逮捕した58歳の男の供述に基づき、豊後大野市の山中を捜索し、遺体を発見しました。 【写真を見る】【速報】山中に遺体、逮捕の58歳男の供述で発見行方不明の10代女性との関連捜査大分 この事件は、3月4日に県内在住の10代後半の女性の家族から捜索願が出されていたもので、警察は12日未明、氏名や年齢、性別不明の遺体を遺棄した疑いで、大分市元町