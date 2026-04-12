美容家でタレントのIKKO（64）が11日、千葉市幕張メッセホール2で開催された通販番組運営会社「株式会社QVCジャパン」が主催する開局25周年イベントのトークショーにゲスト出演した。同局とは2009年11月の生放送以来、17年もの付き合いとなるIKKO。自身が監修する韓国コスメブランド「SAIMDANG（サイムダン）」のファンデーションや洗顔料がQVCで販売されている。モデルによる実演も交えながらSAIMDANGのファンデーションを宣