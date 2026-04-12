Samsungは最新フラグシップ機「Galaxy S26」シリーズにより高度な「Galaxy AI」を導入しました。当初、最新のAI機能は旧機種には十分に移植されないとの噂があり、ユーザーの間には不安が広がっていました。 ↑Galaxy S25シリーズにも最新のAI機能がやって来る！（画像提供／Samsung） そんななか、Samsungはこれらの新たなAI機能をGalaxy S25シリーズにもソフトウェアアップデートを通じて提供する予定であることを公式に認