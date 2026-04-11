3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月6日（月）の放送では、ニュージーランドへ研修旅行に行くという14歳のリスナーからのメッセージを紹介。先日、実際にニュージーランドを訪れたばかりの大森が、現地のリアルな情報を伝授しました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴