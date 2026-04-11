「日本ハム−ソフトバンク」（１１日、エスコンフィールド）ソフトバンク・山川が天井直撃の珍しいファウルを放った。六回先頭で２ボール１ストライクからの４球目を打ち上げると、三塁ファウルゾーンに飛んだボールは天井付近の柱に当たって落下。三塁手の郡司が直接キャッチしたが「打球がファウル地域の天井に当たった場合は、ボールデッドとする」との特別グラウンドルールが適用され、ファウルとなった。山川はその後