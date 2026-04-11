子役として活躍していた俳優の村山輝星が、16歳の誕生日を迎えた最新ショットを披露。「美しくなったね！」「大人っぽくなった」など、反響が寄せられている。【映像】16歳に成長した村山輝星（複数カット）5歳の頃から芸能活動を開始し、2017年から4年間、NHK Eテレの教育番組『えいごであそぼ with Orton』にレギュラー出演していた村山。その後は、「au」のテレビCM「三太郎シリーズ」や日本テレビ系情報番組『ヒルナンデス