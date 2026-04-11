10日、鹿屋市の市営牧場で子牛の入牧がありました。 鹿屋市にある鳴之尾牧場は、高隈山系の標高およそ500メートルにある広さおよそ70ヘクタールの市営牧場です。毎年、春と秋の2回、酪農家から生後7か月から12か月ほどの子牛を預かり放牧しています。 10日は雨が降る中、市内の酪農家から44頭の子牛が持ち込まれ、職員が体の高さや体重などを測りました。 （鹿屋市畜産課 清野滋美課長）「雨の中の入牧だったの