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シャーロット・ホーネッツ vs デトロイト・ピストンズ 日付：2026年4月11日（土） 開催地：スペクトラム・センター（Charlotte） 最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 100 - 118 デトロイト・ピストンズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対デトロイト・ピストンズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズ