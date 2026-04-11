未発表な次期スタンダードスマホ「nubia S3」がIMEIデータベースに登録！写真は既存のnubia S2携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてZTE傘下のNubia Technologyが展開する「nubia」ブランドにおける未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）「nubia S3（型番：A602ZT）」が登