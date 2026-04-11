[4.10 ラ・リーガ第31節](サンティアゴ・ベルナベウ)※28:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 13 アンドリー・ルニンDF 2 ダニエル・カルバハルDF 3 エデル・ミリトンDF 17 ラウール・アセンシオDF 20 フラン・ガルシアMF 5 ジュード・ベリンガムMF 6 エドゥアルド・カマビンガMF 8 フェデリコ・バルベルデMF 21 ブラヒム・ディアスFW 7 ビニシウス・ジュニオールFW 10 キリアン・ムバッペ控えGK 26 フラン・ゴン