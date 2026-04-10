元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2026年4月7日、自身のインスタグラムを更新。美デコルテあらわなノースリワンピショットを披露した。「見渡す限りのブーゲンビリア」小嶋さんは、「見渡す限りのブーゲンビリア」といい、ノースリーブの花柄ワンピ姿で微笑む様子を投稿した。「満開でした」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、胸元が開いたデザインの花柄のノースリーブワンピースを着用。鮮やかなブーゲンビリア