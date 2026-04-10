久しぶりに実家へ帰ると、思いがけない一言に戸惑うことがあります。鏡を見れば十分に年齢を重ねた自分が映っているのに、父の目にはどうやら別の姿が見えているようなのです。そこには驚きと同時に、親子ならではの奇妙な時間のズレが潜んでいました。【漫画】高齢の父がまじまじと私を見て…（全編を読む）日課のテレビ体操で飛び出した一言埼玉県在住のSさん（50歳）の両親は、現在76歳と74歳です。朝のテレビ体操が日課で、決