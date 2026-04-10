最高速度は時速60キロ以上。日々、多くのライバル選手たちとしのぎを削る競輪の世界に身を置く1人の女性がいます。金沢市出身で20歳の北岡マリア選手。高校時代、インターハイで2連覇を果たし、プロデビューからまもなく1年となります。いつかは自分もトップ選手に。そして夢の大舞台G1レースへ。誰よりも早くゴールするために自身を磨き続ける、その思いに迫ります。鳴り響く、ラスト1周半を知らせる鐘の