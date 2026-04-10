大阪・和泉市の集合住宅で母親と娘が殺害された事件で、2人の首などに少なくとも十数カ所の傷があったことがわかりました。8日、和泉市鶴山台の集合住宅で、村上和子さん（76）と長女で社会福祉士の裕加さん（41）が血を流して死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、2人の死因は失血死で、死亡したのは8日午前4時ごろとみられています。捜査関係者によりますと、2人の首などに刺し傷など少なくとも十数カ所の傷があった