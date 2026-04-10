10日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数461、値下がり銘柄数945と、値下がりが優勢だった。 個別ではユニチカ、ソフトテックスがストップ高。京進、フクビ化学工業は一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調、ＫＧ情報、ユニカフェ、フェスタリアホールディングス、エスビー食品など40銘柄は年初来高値を更新。オーナンバ、ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングス、ＧａｍｅＷｉｔ