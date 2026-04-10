声優の松井菜桜子（65）、女優の鳳恵弥（45）らが10日、都内でシーボルト江戸参府200年記念事業の制作発表会に出席した。今年は、オランダ商館医として長崎・出島に派遣された西洋医学の始祖と言われるシーボルトが、江戸参府をしてから200年目の記念年。それを記念し、江戸参府一行の宿舎となった長崎屋のある東京都中央区、出発地である出島のある長崎市や道中の各都市が集まり、オランダ大使館の後援のもと、さまざまな記念