女優で作家の元SKE48メンバー松井玲奈（34）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。鉄道マニアで特に新幹線に対する想いを語った。松井は「新幹線の顔が大好きです」と話した。MCハライチ澤部佑が「あらためて、どういう…」と説明を求めた。松井は「みなさん、同じだと思われてます、新幹線の顔って」と逆に出演者全員に尋ね返した。MCハライチ岩井勇気が「そんなに変わらないでしょ」と反論すると