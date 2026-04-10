青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。今週の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」への参戦で、ツアー出場試合数が通算400に達したことを報告。さらに生涯獲得賞金も5億円を突破したことと合わせて、「ゆうかちゃん（安田祐香）がサプライズでお祝いしてくれました」と嬉しそうに投稿した。【写真】ケーキ屋さんもビックリ？ 「400試合&5億円」のお祝いプレート（全3枚）青木がプロテストに合格したのは2011年だ