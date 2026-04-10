俳優の川栄李奈（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の廣瀬智紀（39）との離婚を報告した。9日深夜、一部で報道されていたが、正式に発表する形となった。【写真】お相手は舞台や映画で俳優として活躍する廣瀬智紀インスタグラムのストーリーズで、川栄は「関係者の皆様応援してくださる皆様私事で恐縮ではございますが、この度私たちは夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました。今後も