10日未明、森町の路上で男性が3人組の男に財布などが入ったショルダーバッグを奪われる事件がありました。警察は強盗事件として捜査しています。警察によりますと、10日午前1時ごろ森町森の路上で、30代の男性が自転車で帰宅していたところ軽自動車から降りてきた2人の男に刃物のようなものを突き付けられ、「金を出せ」などと脅されました。男性はもみあいになり財布などが入ったショルダーバックを奪われましたが、