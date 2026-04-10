人気レースクイーンの池永百合（30）が10日までに自身のインスタグラムを更新。バースデーのオフショル・ドレス姿を披露した。「飾り付け可愛くしてくれたのお気に入りでした手伝ってくださったファンの皆さん本当にありがとうございました！！」とつづり、バースデーの飾りをバックに、ピンクのオフショル・スリットドレス姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「お誕生日おめでとう脚セクシー」「可愛い