＜マスターズ初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外メジャー今季初戦「マスターズ」が開幕した。雲ひとつない青空の下、風速1.3〜4.5m/sのコンディションで第1ラウンドが行われた。この日アンダーパーで回ったのは16人。2021年覇者の松山英樹は2バーディ・2ボギーの「72」で回り、イーブンパー・17位タイで滑り出した。【写真】本当に90歳ですか？プレーヤーのハイキックがすごい「