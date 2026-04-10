北関東で名を轟かせたレディース「魔罹啞（マリア）」の総長を務め、2度の逮捕・服役を経た廣瀬伸恵さん（47歳）。現在は建設会社の社長として刑務所や少年院の出所者の社会復帰を支援する彼女だが、その過去はあまりにも壮絶だ。中学1年生でヤンキーに目覚め、温泉街でコンパニオンとして働き、覚醒剤に溺れていくまでの道のりを、廣瀬さんは赤裸々に語った。【衝撃画像】「子供の体を触って…」中2で温泉街のコンパニオ