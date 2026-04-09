サッカー日本代表がワールドカップ（W杯）北中米大会で着用するアウェー用ユニフォームが中国で人気を博している。今年3月20日、日本サッカー協会（JFA）とアディダスジャパンが「サッカー日本代表 2026 アウェイユニフォーム」を発表した。コンセプトは「COLORS」で、白地に11色のストライプを配すことで、異なる個性を持った選手たちがチームとして一つの方向を目指す姿を表現している。このアウェーユニフォームのデザインが中