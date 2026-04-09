インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「男性が彼女に求める条件」ランキングを投票で募っています。2026年4月9日時点で集まった105票でのランキングを紹介します。【1〜10位】意外な《条件》もランクイン？TOP10を見る！3位は「笑いのツボが合う」でした。回答者からは「人を笑わせるのが好きなので、自分の言動で爆笑してほしいです。一緒にテレビ