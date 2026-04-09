インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「男性が彼女に求める条件」ランキングを投票で募っています。2026年4月9日時点で集まった105票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な《条件》もランクイン？ TOP10を見る！

3位は「笑いのツボが合う」でした。回答者からは「人を笑わせるのが好きなので、自分の言動で爆笑してほしいです。一緒にテレビを見て、一緒のタイミングで笑うと幸せな気持ちになれます」「お互いが楽しく過ごすことが大事だと思うので、笑いのツボが合うことは大切です」といった声が寄せられていました。

2位には「見た目がタイプ」がランクイン。「かわいい女性じゃないと一緒にいてつまらないと思うし、その人のために全てをささげる覚悟ができない」「やっぱり見た目がタイプであることは大事です。少しでも美人を連れていたいという願望は男なら誰でもあると思います」などのコメントが見られました。

そして、1位は「話し合いができる」でした。「話し合いができる人は、相手に対して理解してくれる人だったり、対等な関係だと私は思っています」「話すことでお互いの気持ちが分かると思うので、話し合いができることは大切だと思っています」などの回答が集まっていました。