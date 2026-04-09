リカルド監督が後半戦にかける思いを話したJリーグは4月6日、「JリーグオールスターDAZNカップ」におけるファン・サポーター投票の中間結果を発表した。柏レイソルからリカルド・ロドリゲス監督を含む4名が選出されたなか、9日の会見に応じた指揮官は、「我々の攻撃的なスタイルが評価されているのではないでしょうか」と話した。柏は今季、開幕から3連敗を喫し最下位からのスタートを余儀なくされた。それでも自分たちのスタ