ADHD¤Ï¡¢ÉÔÃí°Õ¤äÂ¿Æ°À­¡¦¾×Æ°À­¤Ê¤É¤ÎÆÃÀ­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»À¸³è¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¼À´µ¤Ç¤¹¡£ADHD¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¹©É×¤äÀº¿ÀÎÅË¡¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ADHD¤ÎÌô¤ÇÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÉûºîÍÑ¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖADHD¤ÎÌô¡×¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­