¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¿·¤¿¤Ê¸¶ÀÐ¤Î³ÎÊÝ¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØSKY SPORTS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏAIK¤Ë½êÂ°¤¹¤ë18ºÐ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¡¢¥¶¥É¥¯¡¦¥è¥Ï¥ó¥Ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£AIK¤âÁª¼êÇäµÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¤ËÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï2000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó40²¯±ß¡ËÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¥Ï¥ó¥Ê¤Ï¸½ºß¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ô¤¤¥É¥ê