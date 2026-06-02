5月31日に開催された、嵐のラストライブで松本潤（42）のヘアを担当した、美容師の高木琢也さんが2日までにインスタグラムを更新。松本への思いをつづった。高木さんは「小さい頃、テレビ越しにいつも見ていた嵐。まさか伝説の日の髪型を自分が担当する時が来るなんてなんて夢にも思ってなかったです。MJ、東京ドームへ連れてきていただき、任せていただき本当にありがとうございました。美容師になって良かった」と思いを明かし、