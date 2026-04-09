プロボクシング亀田３兄弟の父、亀田史郎さん（６０）が９日、３０年以上も飼育してきた雄のワニガメ「ビックマン」が７日に旅立ったと明かした。甲羅のサイズが６０センチもあり、体長は頭からしっぽまで約１２０センチ、重さは５０キロ。亀田家にとって亀は幸運の動物で、長らく一家のシンボルとなり、見守ってきたワニガメだっただけに、史郎さんは「ショック。とても悲しい」と落胆した。冬眠から覚め、これから活発的にな