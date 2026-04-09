俳優・三浦翔平（３７）の報告に多くの反響が寄せられている。三浦は９日、インスタグラムで「開設のご報告です！」とつづり、動画をアップ。その中で「ＴｉｋＴｏｋを開設させていただきます」と新たなＳＮＳアカウントの開設を発表した。スタッフから「翔平さんの趣味だったり、日常を突撃スタイル、密着スタイルで。毎回行きます」と説明されると、三浦は「お断りします」と苦笑。それでも「趣味とかをあげてくんだよね？