８日、シリントン王女（左）と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京4月9日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、タイのシリントン王女と北京で会談した。８日、シリントン王女（奥左）と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／金良快）