「容姿端麗」で「頭脳明晰」で「出世頭」など、天が二物も三物も与えたとしか思えないようなハイスペックな男性は、当然ですがモテるもの。近寄ってくる大勢の女性の中から、彼らがパートナーに選ぶのは、結局どんな相手なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『高収入で将来有望なイケメン』が最終的に選ぶ女性」をご紹介します。【１】仕事に理解を示し、どんなときも支えてく