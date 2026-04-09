三重県内に本社や事業所を置くトヨタ販売店グループ6社から8日、園児らに交通安全を呼びかける絵本が三重県に贈られました。春のトヨタ交通安全キャンペーンの一環として毎年、県内の幼稚園や保育園などに通う年長児に交通安全絵本を贈っているもので、今年は1万3700冊が配布されます。8日は、6社を代表し、三重トヨタ自動車の竹林憲明社長から三重県の野呂幸利副知事に絵本の目録が手渡されました。絵本はひよこを主人公に、急な