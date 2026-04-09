昭和の熱気が、お囃子の音色と共に帰ってきます！西武鉄道と西武園ゆうえんちは、「西武グループ昭和100年 SPECIAL PROJECT」の一環として、2026年4月26日(日)に「阿波おどり in 西武園ゆうえんち〜2026春〜」を開催します。2025年11月の初開催で大きな反響を呼んだ本プロジェクトの第2弾。今回は高円寺の名門「ひょっとこ連」に加え、新たに中野区・都立家政を拠点とする「かせい連」や、狭山市の「むさし葵連」が参戦します、昭