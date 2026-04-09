昭和の熱気が、お囃子の音色と共に帰ってきます！西武鉄道と西武園ゆうえんちは、「西武グループ昭和100年 SPECIAL PROJECT」の一環として、2026年4月26日(日)に「阿波おどり in 西武園ゆうえんち〜2026春〜」を開催します。2025年11月の初開催で大きな反響を呼んだ本プロジェクトの第2弾。今回は高円寺の名門「ひょっとこ連」に加え、新たに中野区・都立家政を拠点とする「かせい連」や、狭山市の「むさし葵連」が参戦します、昭和レトロな街並みで熱気あふれる演舞を披露します。お得な乗車ポイントキャンペーンも実施され、鉄道ファンやおでかけ層にも注目イベントの見どころを紹介します。

昭和レトロな商店街が阿波おどりの熱気に包まれる

「阿波おどり in 西武園ゆうえんち〜2026春〜」は、2026年4月26日(日)に西武園ゆうえんちで開催されます。第一部は11:10〜11:45まで夕日の丘商店街で、第二部は13:30〜14:45まで夕日の丘商店街および夕日丘一丁目広場にて実施されます。

沿線を拠点とする3つの連が出演

出演するのは、高円寺阿波おどり連協会から参加の「ひょっとこ連」に加え、新たに新宿線沿線の中野区都立家政を拠点とする「かせい連」、狭山市を中心に活動する「むさし葵連」の3団体です。沿線地域との連携を深めた本イベントならではの演舞が楽しめます。

「阿波おどり in 西武園ゆうえんち」前回の様子

「見る阿呆」から「踊る阿呆」へ！観客参加型の特別企画

イベントでは単に見るだけでなく、お客さま参加型の臨場感あふれる演出が用意されています。第二部では、演者とお客さまの距離が近い「輪踊り」が行われ、エリア一帯に一体感と熱気を創出します。

初心者歓迎の阿波おどり教室

さらに第二部限定で、初心者でも気軽に参加できる「阿波おどり教室」も開催され、阿波おどりの多彩な魅力を直接体験することができます。

「阿波おどり in 西武園ゆうえんち」前回の様子

沿線文化の振興と「昭和100年」への取り組み

阿波おどりは本場徳島県だけでなく、東村山市や練馬区など西武線沿線でも多くの人々に親しまれています。西武鉄道は、こうした沿線文化を一層盛り上げることで「住みたい沿線」「訪れたい沿線」の実現を目指しています。鉄道会社が地域の伝統や文化イベントを直接支援・開催することは、沿線価値の向上に直結する非常に有効なアプローチと言えます。

西武グループ「昭和100年 SPECIAL PROJECT」

また、本イベントは「西武グループ昭和100年 SPECIAL PROJECT」の一環として位置づけられています。日本政府が推進する「昭和100年」関連施策に西武グループも賛同しており、グループの総力を挙げて昭和100年事業を展開しています。昭和レトロをテーマにした西武園ゆうえんちは、この事業の象徴的な舞台と言えるでしょう。

PASMOでお得！乗車ポイントキャンペーン

イベント当日に合わせて、公共交通機関での来場を促す乗車ポイントキャンペーンが実施されます。事前にスマイルリンク登録を済ませたPASMOを使用して、初電車から終電車の間に西武園ゆうえんち駅の自動改札機を入出場すると、もれなくSEIBU Smile POINTが100ポイント進呈されます。

参加には事前のエントリーが必要となりますので、お出かけ前に必ず専用ページから手続きを行いましょう。

春の心地よい一日、昭和レトロな世界に響き渡るお囃子とともに、阿波おどりの熱気を間近で体感してみてはいかがでしょうか。ご家族や友人と一緒に、西武線に乗って特別な週末をお過ごしください。

（画像：西武・西武園ゆうえんち）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）