セブン‐イレブン・ジャパンは4月15日から、対象の揚げ物3種を一度に2個買うと50円引き、一度に3個買うと100円引きになるセールを全国のセブンイレブンで実施する。コロッケ・春巻・メンチカツの3種まとめ買いがお得4月15日〜4月21日の7日間限定で、「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」(108円)、「五目春巻」(120.96円)、「春キャベツメンチカツ」(189円)を、組み合わせ自由で一度に2個買うと50円引き、一度に3個買うと100円引き