渡辺真知子が、ビルボードライブ横浜公演『渡辺真知子コンサート2026～唇よ、熱く君を語れ～Vol.3』を7月20日に開催する。 （関連：藤井 風、Official髭男dism、ONE OK ROCK、YOASOBI、go!go!vanillas……アジアに轟かすJ-POPの波） 2024年の能登半島地震を機に『ホップ！ステップ！古希☆』と題したコンサートを全国で開催中の渡辺真知子。本公演はその集大成として、ニューヨー