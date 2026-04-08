学生たちが「ガソリンスタンドの新たな価値創出」をテーマに考えた企画の表彰式がきょう東北芸術工科大学で行われました。 【写真を見る】学生が地域や企業の課題を考え解決策を提案！ テーマは「ガソリンスタンドの新たな価値創出」東北芸術工科大学の「企画書展」（山形） 東北芸術工科大学では、創造力の強化を目的に学生が地域や企業の課題について考え解決策などを提案する「企画書展」を年に３回実施して