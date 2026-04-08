日本航空の機体＝2024年3月29日日本航空が、国際線で課す燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）の上限額を引き上げる方針を固めたことが8日、分かった。6月発券分から欧州や北米行きの便で現行の上限の5万円を徴収する予定だったが、さらに上乗せする。中東情勢の悪化で、航空機の燃料価格が急騰していることを受けた措置。引き上げは5月発券分からに前倒しする可能性もある。具体的な金額は、国土交通省の認可を得て決定する